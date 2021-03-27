Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать мигрантов в пустующие российские деревни.
По его мнению, таким образом можно решить сразу две проблемы: повысить численность населения и заполнить пустующие земли. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Таджики и узбеки — это земледельцы. А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами? Вот так должен быть государственный подход", — сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".
Жириновский отметил, что российским компаниям необходимо в первую очередь нанимать на работу своих граждан. При этом фирмы, желающие воспользоваться услугами трудовых мигрантов, должны самостоятельно "в специальных поездах" транспортировать их в места, где будут реализовывать проекты, обеспечивать жильем и едой, после чего отвозить домой, подытожил депутат.
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