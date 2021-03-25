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Массовые мероприятия в Москве могут разрешить до 9 мая

Общество

В Москве могут разрешить после пандемии массовые мероприятия к 9 мая, сообщает РБК с отсылкой на источники.

В частности, выражается стремление провести в традиционном формате шествие "Бессмертного полка", но окончательные решения намерены принять ближе к самой дате — в зависимости от реальной ситуации. По "Бессмертному полку" прорабатываются варианты и шествия, и онлайн.

Еще один источник уверяет, что объявит о снятии ограничений в третьей декаде апреля. Сделать это планируется к уличному фестивалю "Пасхальный дар", который хотят сопроводить массовыми гуляниями. Но говорить о конкретной дате пока что рано.

Ранее пресс-секретарь Кремля заявил, что российские власти проведут парад Победы в 2021 году.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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