В Москве могут разрешить после пандемии массовые мероприятия к 9 мая, сообщает РБК с отсылкой на источники.
В частности, выражается стремление провести в традиционном формате шествие "Бессмертного полка", но окончательные решения намерены принять ближе к самой дате — в зависимости от реальной ситуации. По "Бессмертному полку" прорабатываются варианты и шествия, и онлайн.
Еще один источник уверяет, что объявит о снятии ограничений в третьей декаде апреля. Сделать это планируется к уличному фестивалю "Пасхальный дар", который хотят сопроводить массовыми гуляниями. Но говорить о конкретной дате пока что рано.
Ранее пресс-секретарь Кремля заявил, что российские власти проведут парад Победы в 2021 году.
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