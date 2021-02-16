Песков о параде Победы-2021: "Будет, никаких сомнений нет"

Несмотря на сложности, вызванные коронавирусом, российские власти проведут парад Победы в 2021 году. Сроки в Кремле назвать пока затруднились, но сам факт проведения подтвердили.

"Вы знаете, что даже в 2020 году парад был. Поэтому парад будет, никаких сомнений нет", — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков для СМИ.

Напомним, что в 2020 году парад состоялся в "урезанном виде": сухопутную и воздушную части мероприятия провели в разные дни. Шествие войск по Красной площади перенесли на 24 июня, подгадав к важной дате: легендарному Параду Победы 1945 года.

Касательно акции "Бессмертный полк" информации пока нет. Возможно, что мероприятие, как и в прошлом году, пройдёт в режиме онлайн.

Ранее, оценивая парад 2020 года, Владимир Путин отметил: мероприятие не привело к всплескам заболеваемости коронавирусом.