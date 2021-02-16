Работа регионов по "дорожному вопросу", наконец, будет оценена по достоинству: ситуацией заинтересовался Владимир Путин.
По поручению президента правительство страны проверит, как и куда пошли выделенные на дорожное хозяйство деньги. Путин зал поручение по итогам совещания с членами правительства, уточняется на сайте Кремля.
Президента удивил факт довольно низкого уровня освоения средств: проще говоря, деньги в некоторые регионы пришли, но на дороги потрачены не были, "зависнув" в итоге на счетах.
"Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства", — уточняется на сайте Кремля.
На оценку ситуации у чиновников есть всего месяц: до 15 марта на стол Путину должен лечь соответствующий доклад.
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