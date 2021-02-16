У чиновников есть месяц, чтобы объяснить Путину "дорожную обстановку"

Работа регионов по "дорожному вопросу", наконец, будет оценена по достоинству: ситуацией заинтересовался Владимир Путин.

По поручению президента правительство страны проверит, как и куда пошли выделенные на дорожное хозяйство деньги. Путин зал поручение по итогам совещания с членами правительства, уточняется на сайте Кремля.

Президента удивил факт довольно низкого уровня освоения средств: проще говоря, деньги в некоторые регионы пришли, но на дороги потрачены не были, "зависнув" в итоге на счетах.

"Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства", — уточняется на сайте Кремля.

На оценку ситуации у чиновников есть всего месяц: до 15 марта на стол Путину должен лечь соответствующий доклад.