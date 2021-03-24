Большинство россиян используют соцсети для общения с друзьями

К своему 15-летию "Одноклассники" совместно со специалистами исследовательского центра ResearchMe провели опрос с целью выяснить, для чего пользователи используют соцсети.

84% респондентов сообщили, что пользуются этим средством коммуникации более 10 лет.

С момента регистрации в сетях 59% пользователей (64% женщин и 30% мужчин) стали проводить там больше времени. По словам 30% опрошенных, они тратят на соцсети столько же времени, сколько и в первый период после начала их использования. 11% сократили своё пребывание в соцсетях.

62% пользователей используют соцсети для общения с друзьями, 54% — для того, чтобы играть в игры, 49% — для прослушивания музыки, а 42% — для просмотра видео.

24% пользователей с помощью соцсетей обмениваются фотографиями, 21% — "убивают время", 16% — самообразовываются, а 11% — заказывают товары.

37% пользователей признались, что подписываются на аккаунты с советами по ремонту и здоровью, 17% — на новости блогеров, а 17% — на незнакомых, но интересных людей.

17% респондентов используют соцсети для знакомств, причём 50% пользователей заявили, что с помощью соцсетей нашли свою вторую половинку или близкого друга.