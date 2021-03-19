Российские школьники передумали поступать в вузы

В России сократилось число выпускников школ, желающих продолжить образование в вузе. О таком намерении своих детей сообщили всего 43% родителей. В прошлом году данный показатель составлял 48%, а в 2010 — 80%. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие 2000 родителей выпускников из разных регионов России, сообщает "Уралинформбюро". 21% респондентов заявили, что их ребёнок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. 26% опрошенных сообщили, что их выпускник ещё не решил, что будет делать после окончания школы. 2% заявили, что их дети сразу после школы пойдут работать.

16% россиян признались, что пандемия COVID-19 изменила планы ребёнка после окончания школы.

Кем хотят стать российские школьники?

Так как качество школьного образования снизилось, многие родители нанимают для своих детей репетиторов. Но из-за пандемии коронавируса не у всех родителей была возможность продолжить оплачивать их услуги. Кроме того, из-за введённых ограничений не проводилось очных подготовительных курсов.

Школьники, которые собираются поступать в вузы, чаще выбирают IT-специальности (об этом сообщили 26%).

16% выпускников хотят стать врачами, 11% — инженера, 7% — экономистами. Военными и менеджерами хотят стать всего 5% школьников.

4% выпускников видят себя юристами и дизайнерами, 2% — филологами и журналистами.

Желающие поступать в колледжи чаще всего выбирают программирование (15%).

Также пользуются популярностью такие специальности, как юрист и дизайнер — по 12%, медсестра, музыкант и автомеханик — по 9%. Строителями и учителями хотят стать всего 3% выпускников.