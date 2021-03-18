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Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам

Общество

В России должны работать только лицензированные экскурсоводы и гиды — переводчики. Многие самоучки просто не знают историю страны и часто ее искажают. Так "Правде.Ру" прокомментировал внесенные поправки в законопроект, согласно которому вводится обязательная аттестацию гидов и экскурсоводов, депутат Госдумы, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

Согласно поправкам, если гид не прошел аттестацию и не имеет лицензии, то штраф составит до 5 тысяч для граждан, до 10 тысяч для должностных лиц и до 30 тысяч для юрлиц.

"Черные экскурсоводы" сейчас зарабатывают деньги, превышающие многократно эти штрафы. Поэтому чтобы защитить от недобросовестной конкуренции рынок, было принято решение именно, чтобы они были достаточно высоки, чтобы поставить этот барьер, который в результате качество обслуживания туристов улучшит, и между теми гидами, которые действительно честно, профессионально работают, платят налоги, конечно, должна быть равная конкуренция. Поэтому эти изменения были необходимы, с нашей точки зрения", — пояснил Кривоносов.

По мнению лицензированного экскурсовода Екатерины Прокофьевой "самоучки" портят мнение о профессии в целом.

"Человек, называющий себя экскурсоводом, должен уметь ответить не поверхностно, а максимально на тот или иной вопрос. И, конечно, для этого нужно обучаться и все время расти в профессии. Это не просто за углом пошел и получил лицензию. Это большой труд, большая подготовка. И аккредитация, и лицензия выдаются тем людям, которые считаются очень уважаемыми в мире искусства, культуры в нашем городе, в нашей стране. В нашей профессии то же самое. Конечно, читается на раз-два-три, является человек профессионалом в этой области или нет", — поделилась экскурсовод с "Правдой.Ру".

Для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту предусмотрены более высокие штрафы. До 10 тысяч для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 50 тысяч для юридических лиц.

Штрафы за отсутствие лицензии начнут действовать с 2024 года. Основной закон вступит в действие с 2022 года.

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Куратор: Наталия Красовская
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