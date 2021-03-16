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Эксперты напомнили автомобилистам, как подготовить машину к весне

Общество

Эксперты напомнили автолюбителям о том, как правильно подготовить машину к весне.

Эксперты напомнили автомобилистам, как подготовить машину к весне

Телеканал "360" сообщает, что в первую очередь при подготовке автомобиля к эксплуатации в тёплое время года необходимо обратить внимание на шины. Эксперты отмечают, что нужно правильно выбрать момент для замены зимних шин на летние. "Переобувать" свой автомобиль стоит, когда ночью на улице будет устойчивая плюсовая температура.

"Сильно торопиться никогда не рекомендую. Моё мнение: лучше оказаться на сухом асфальте на зимней резине, чем на скользком на летней. Стоит выждать грамотную паузу", — рассказал телеканалу "360" шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев.

В то же время, эксперт отметил, что и затягивать с заменой резины не стоит. Езда на зимних шинах по сухому асфальту может привести к их быстрому износу. В таком случае они не будут пригодны для эксплуатации зимой.

Помимо резины автолюбителям стоит обратить внимание и на другие узлы автомобиля. К примеру, нужно своевременно заменить технические жидкости, фильтры и обслужить кузов.

"Летом могут проявиться недостатки. Зимой, если прошёл снег, то всякие трещины забились снегом, снег превратился в лёд, и даже дорога стала ровнее. С потеплением все эти недостатки могут проявиться. Не забудьте поменять незамерзающую жидкость. Летом вы будете бороться против мошек, которые прилипают к лобовому стеклу", — цитирует "360" вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что техобслуживание автомобиля следует проводить не по регламенту, который предлагает дилер, а чаще, так как в регламенте приведены расчёты для трёхлетней эксплуатации автомобиля.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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