Открытка оппозиции: 86% россиян против любых протестов

Большинство россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях, сообщили социологи "Левада-центра".

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По данным экспертов, 86% респондентов отказались бы принимать участие в протестах любой тематики. Социологи связывают такое отношение с высоким уровнем доверия к власти.

При этом 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% - что они вполне возможны.

Таким образом, на митинги готовы выйти всего 8% опрошенных, 86% россиян, скорее всего, участия в них не примут. А если протесты будут носить политическую окраску, 80% респондентов считают свое участие в них маловероятным (всего 12% - вполне возможными).

Отмечается, что 88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.

Отметим, что на фоне всероссийских митингов, организованных сторонниками Алексея Навального в июне 2017 года, согласно опросу Левада-центра в том же месяце, 28% респондентов называли протестные акции против падения уровня жизни вполне возможными.

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также провели опрос, целью которого было выяснить уровень протестного потенциала в российском обществе, Оказалось, что на митинги с лозунгами протеста не думают выходить почти три четверти (77%) соотечественников, а допускают для себя такую возможность только 16 %. Это говорит о том, что протестный потенциал россиян очень низок, а митинги и демонстрации сегодня воспринимаются скорее как проявления кризиса и дестабилизирующие факторы, нежели как инструменты решения проблем.

Из опроса следует, что к самим митингам россияне стали относиться более негативно, чем года три назад. Сегодня считают, что такие мероприятия могут привести к развалу общества считают уже 30% опрошенных, тогда как в 2012 году из было 22%.. Из тех, кто считает митинги деструктивными - 42% москвичи и петербуржцы, селян - 27%.

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