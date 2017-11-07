Песков: нам надо готовиться к глобальному экономическому кризису

Пандемия коронавируса спровоцирует глобальный экономический кризис, и к этому нужно быть готовыми.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в эфире ТК "Россия-1".

"И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", — сказал Песков.

По его словам, сейчас предстоит "много работы",направленной на то,чтобы хотя бы минимизировать его (кризиса) последствия.

2 апреля в качестве меры по борьбе с коронавирусом глава государства Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца.

Комментируя это решение, Песков отметил, что оно станет "чрезвычайной и огромной нагрузкой" на экономику России, однако жизнь и здоровье граждан важнее.

Граждане сомневаются, что "каникулы" - благо

Сами же россияне, судя по тому, что они пишут в соцсетях, сильно сомневаются в том, что длительные - целый месяц - каникулы пойдут на пользу. Большинство тех, кто трудится в сфере малого бизнеса, уверены, что оправиться их предприятиям вряд ли удастся. И всерьез опасаются того, что уже до конца обозначенного президентом периода у них просто не будет средств к существованию.

А если так, то нам еще до наступления "глобального экономического кризиса", о котором предупредил Дмитрий Песков, вероятно стоит ждать волны массовых протестов. Наподобие тех, что были в 2017 году.

Напомним, что тогда писала "Правда.Ру"

Навальному грустить: россияне массово протестуют из-за экономики

В третьем квартале 2017 года в России резко выросло число акций протеста, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Как отмечают эксперты, рост социальных и политических протестов связан с кризисом и неадекватной реакцией властей на митинги. Сообщается, что в I квартале были зафиксированы 284 акции протеста, во втором — 378, в третьем — 445.

В документе отмечается, что протесты в России делятся на политические, социально-экономические и трудовые. По их подсчетам, социально-экономических протестов больше остальных, в июле — сентябре таких было 312.

Отметим, что сюда же относятся митинги обманутых дольщиков и протесты против роста тарифов. Соответственно, политические протесты, в том числе акции сторонников Алексея Навального, оказались на 2-м месте.

Протесты по трудовым спорам как правило связаны с задержками и невыплатами зарплат. По данным Росстата, к 1 октября общая задолженность по заработной плате в России составила 3,38 млрд руб.

Эксперты подчеркивают, что региональные власти не в состоянии адекватно реагировать на трудовые протесты, поэтому самым действенным способом отстоять права трудящихся остается обострение конфликта, говорится в докладе.

Стоит добавить, что больше всего акций протеста пришлось на Ростовскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Краснодарский край и Москву.