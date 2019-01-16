Гражданам России разрешили готовить патроны

Россияне, у которых есть разрешение на нарезное оружие, смогут самостоятельно изготавливать патроны на законном основании. Об этом сообщают СМИ.

В закон, принятый Государственной Думой еще 10 июля 2018 года и одобренный Советом Федерации 13 июля внесли поправки. Если раньше самостоятельное снаряжение патронов было разрешено лишь по отношению к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, то сейчас поправки уточняют порядок продажи расходных материалов для снаряжения самодельных патронов.

Так россияне, которые покупают длинноствольное оружие в первый раз, обязаны будут пройти обучение по снаряжению боеприпасов. Специалисты отмечают, что самодельные патроны довольно часто оказываются более качественными, нежели фабричные.

Пояснительный документ к проекту закона отмечает, что данные меры необходимы из-за антироссийских санкций. С их появлением в стране возникла проблема доступности патронов к огнестрельному оружию. Самостоятельное изготовление патронов к нарезному оружию официально разрешено в Канаде, Финляндии, а также в Германии, Австралии, Англии и США.

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