На Кубани хирурги угробили пациентку, забыв в ее животе салфетку

В Краснодаре заведено дело на хирургов, из-за которых умерла 56-летняя пациентка. Инцидент случился еще в феврале прошлого года, сообщает региональный СУ СКР.

Жительницу Хабаровска привезли в клиническую больницу скорой помощи, где провели шестичасовую операцию. Выписали ее 2 марта, а 17 мая она умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти стала оставленная хирургами в животе женщины марлевая салфетка.

Как рассказала дочь умершей пациентки, мать очень хотела попасть к "разрекламированным краснодарским врачам". Проводил операцию заслуженный врач РФ кандидат медицинских наук Александр Мануйлов. В его квалификации семья Ковалевой не сомневалась. Однако все два месяца после выписки женщина мучилась от болей в животе, обращалась за помощью в местную больницу, где ей поставили диагноз "панкреатит". Забытая в животе женщины салфетка спровоцировала гнойный процесс, приведший к перитониту. Женщина не пережила очередной приступ и умерла в машине скорой помощи.

После этого отстранили от должности ассистентку хирурга. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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