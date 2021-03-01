РКН засудит Twitter за неудаление запрещенной информации

Требовать административного наказания от администрации социальной сети Twitter намерены в российском Роскомнадзоре. Ведомство уверяет, что соцсеть еще с 2017 года не исполнила требования об удалении почти трех тысяч материалов, которые содержат запрещенную российским законом информацию, передает "Интерфакс".

Как уточнили чиновники РКН, конкретно речь идет о способах суицида и призывах к нему, порнографии с участием детей и подростков, а также способах изготовления и использования наркопрепаратов.

В ведомстве добавили, что уведомили компанию Twitter. Inc о намерениях призвать ее к суду. Согласно закону РФ, организации грозит штраф до 8 млн рублей.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков призвал органы власти занять более жёсткую позицию по отношению к Twitter именно из-за того, что соцсеть "плохо удаляет" запрещенную информацию.