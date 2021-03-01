Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков призвал органы власти занять более жёсткую позицию по отношению к Twitter, нарушающему законы РФ. Об этом эксперт заявил РИА "Новости".

"В Twitter очень много запрещённой информации, они её плохо удаляют. Наше исследование это показало, аналогичное исследования провела Лига безопасного интернета. Государству пора занять против них более жёсткую позицию. Первый шаг — запретить компаниям и физлицам размещать рекламу в Twitter. Если и это не поможет — накладывать оборотные штрафы (размеры которых зависят от выручки компании — ред.). И если они их не выплатят за какой-то период, то можно блокировать, хотя, надеюсь, до этого не дойдёт", — пояснил Зыков.