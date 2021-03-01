Wildberries запустил интернет-магазины во Франции, Италии и Испании

Крупный онлайн-ритейлер Wildberries запустил интернет-магазины во Франции, Италии и Испании.

Сайт и приложения работают на французском, итальянском и испанском языках соответственно.

Ассортимент Wildberries включает в себя около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов: женская и мужская одежда, обувь и аксессуары, товары для красоты, игрушки, книги и канцелярские товары, а также бытовая техника и товары для дома.

"Сегодня Wildberries работает уже в 13 странах — в России, Германии, Польше, Израиле, Словакии, Беларуси, Казахстане и многих других. Мы предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей — как известных мировых брендов, так и локального малого бизнеса, и открыты к сотрудничеству с предпринимателями всех стран", — сообщил директор по развитиюWildberries Вячеслав Иващенко.

Доставку заказов осуществляют логистические партнёры. Товары можно забрать на пункте выдачи или получить с доставкой на дом.