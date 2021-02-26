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Борис Бим-Бад раскрыл особенности адаптации детей мигрантов к школе

Общество

В петербургских школах введут систему адаптации для детей иностранцев. О том, как именно будет происходить процесс адаптации иностранцев, в интервью "Правде.Ру" рассказал действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад.

Борис Бим-Бад раскрыл особенности адаптации детей мигрантов к школе

"В первую очередь нужна языковая адаптация, то есть нужно создать среду, которая бы позволяла ребёнку-иностранцу всё понимать. Всё остальное уже будет зависеть от того, насколько успешно прошла языковая адаптация.

Что значит создать комфортные условия? Это нормально и правильно общаться, это значит не дразнить, не обижать.

Также нужно позаботиться о том, чтобы к программам смогли приступить классом.

В каждой школе своя образовательная программа, свои методы обучения, свои особенности. Для того, чтобы ребёнок адаптировался к школе, надо будет самим адаптироваться к его особенностям.

Здесь важно знать стиль жизни, режим дня, питание.

Есть много таких мелочей, которые могут не совпадать у российских и зарубежных детей. Где-то принято, войдя в комнату, непременно снять обувь, а где-то, наоборот, ни в коем случае не снимать. В общем, надо узнать о некоторых обычаях и привычках, мы все всё-таки немножко разные", — заключил собеседник "Правды.Ру".

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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