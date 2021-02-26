Для детей иностранцев, переехавших в Петербург, специалисты разработали специальную системы адаптации в школе.
Она заключается в том, что для каждого ребёнка-иностранца будет создана комфортная среда обучения.
"Мы должны научить каждого ребёнка понимать и ценить своеобразие культур других народов, сохраняя при этом свою культуру", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Проект включает в себя несколько направлений, среди них — изучение русского языка и социализация в целом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что среди иностранцев, въезжающих в Россию, лидируют украинцы.
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