В петербургских школах введут систему адаптации для детей иностранцев

Для детей иностранцев, переехавших в Петербург, специалисты разработали специальную системы адаптации в школе.

Она заключается в том, что для каждого ребёнка-иностранца будет создана комфортная среда обучения.

"Мы должны научить каждого ребёнка понимать и ценить своеобразие культур других народов, сохраняя при этом свою культуру", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проект включает в себя несколько направлений, среди них — изучение русского языка и социализация в целом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что среди иностранцев, въезжающих в Россию, лидируют украинцы.﻿