Главный источник домашней пыли — это клещи и продукты их жизнедеятельности, сообщили специалисты Роспотребнадзора.
Они дали россиянам советы по борьбе с пылью.
Излюбленные места проживания клещей — это кровати и диваны. Также они могут селиться в одеялах, подушках, пледах и мягких игрушках, отмечают эксперты.
Поэтому постельное бельё нужно менять каждую неделю, а каждые 3-4 дня в квартире необходимо делать влажную уборку.
Основные признаки аллергической реакции на пыль у людей — это атопический дерматит и экзема.
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