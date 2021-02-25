Эксперты Роспотребнадзора назвали главный источник домашней пыли

Главный источник домашней пыли — это клещи и продукты их жизнедеятельности, сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Они дали россиянам советы по борьбе с пылью.

Излюбленные места проживания клещей — это кровати и диваны. Также они могут селиться в одеялах, подушках, пледах и мягких игрушках, отмечают эксперты.

Поэтому постельное бельё нужно менять каждую неделю, а каждые 3-4 дня в квартире необходимо делать влажную уборку.

Основные признаки аллергической реакции на пыль у людей — это атопический дерматит и экзема.