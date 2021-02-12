Россиянин доехал на такси из Москвы до Хабаровска за 250 тысяч рублей

Боявшийся летать на самолётах мужчина решил доехать из Москвы до Хабаровска на такси. Поездка обошлась ему в 250 тысяч рублей, сообщает 110 km. ru.

"Едем в Хабаровск! Плачу наличными", — сказал пассажир, садясь в машину.

Водитель согласился, и они отправились в путь протяжённостью почти 8,5 тыс. км.

Таксисту пришлось потратить на бензин около 35 тысяч рублей.

По словам водителя, путешествие было для него очень познавательным, а вот пассажир от скуки пил в дороге много водки.

Благополучно добравшись до Хабаровска, водитель ещё некоторое время пытался найти клиента и на обратную дорогу, но в результате уехал ни с чем.