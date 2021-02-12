Боявшийся летать на самолётах мужчина решил доехать из Москвы до Хабаровска на такси. Поездка обошлась ему в 250 тысяч рублей, сообщает 110 km. ru.
"Едем в Хабаровск! Плачу наличными", — сказал пассажир, садясь в машину.
Водитель согласился, и они отправились в путь протяжённостью почти 8,5 тыс. км.
Таксисту пришлось потратить на бензин около 35 тысяч рублей.
По словам водителя, путешествие было для него очень познавательным, а вот пассажир от скуки пил в дороге много водки.
Благополучно добравшись до Хабаровска, водитель ещё некоторое время пытался найти клиента и на обратную дорогу, но в результате уехал ни с чем.
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