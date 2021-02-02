В столице прошла церемония открытия мемориальной доски в честь диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

Доску установили на Доме радио на Пятницкой улице, где диктор проработал более 30 лет.

"Как только по радио звучит "Внимание, говорит Москва" — всё. Все дела свои — всё. Что сейчас будет? Либо какое-то приятное сообщение торжественно объявит Левитан, либо это будет что-то печальное. Ведь вся война, эти сводки, которые мы сейчас слушаем у Радиокомитета, сводки Совинформбюро, какой город взят, какой освобождён — это всё Левитан", — сообщила диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова.