Воскресные протесты "за Навального". Главное

В воскресенье, 31 января, в России прошёл второй раунд протестов, организованных сторонниками Алексея Навального, который сейчас в "Матросской тишине" ждёт суда по обвинению в нарушении требований закона к условно осуждённым за мошенничество.

Сообщается, что желающих помитинговать было в разы меньше, чем 23 января.

Однако, в некоторых городах градус агрессии толпы приблизился к критическому. Особенно, как отмечается в многочисленных сообщениях очевидцев, "прогреты" были митингующие в Москве и Санкт-Петербурге. Там были зафиксированы нападения на полицейских:

В Москве некий мужчина с непонятной целью устроил акт самосожжения. Видео очевидцы разместили в ТикТоке:

По предварительным данным, фамилия пострадавшего — Алексеев. До приезда МЧС очевидцы и сотрудники полиции попытались самостоятельно потушить мужчину. Сейчас жив и находится он больнице.

По данным портала "ОВФ-Инфо", всего на акциях, организованных ФБК* в воскресенье были задержаны 5021 человек по всей России.

К слову, в сети размещено огромное количество фейковой информации о "зверствах ОМОНа" в отношении "мирных демонстрантов".

Например, сообщалось, что для разгона толпы в Москве были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а на одном из видео демонстранты кричали после громкого взрыва над головой. После того, как МВД выступило с опровержением, эти же ресурсы стали писать, что демонстрант бросил петарду.

Многие каналы делают какое-то невероятное шоу из того, что полицейские на митингах принимают электрошокеры. Даже форсили кадры, говоря, что человек после удара чуть ли не в кому впал.

А вот видео того самого мужчины, которого якобы ударили в Петербурге электрошоком и он потерял сознание. Так вот, чувствует он себя хорошо, находится сейчас под наблюдением в отделении полиции.

Не ведитесь на фейки и проверяйте информацию.

*имеет статус иноагента