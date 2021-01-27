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Белорусский адвокат ФБК*: меня депортировали с мешком на голове

Общество

Белорусский юрист, работающий в Фонде борьбы с коррупцией* Алексея Навального, заявил, что его принудительно депортировали из России в воскресенье, через три дня после получения уведомления о том, что он должен уехать.

Белорусский адвокат ФБК*: меня депортировали с мешком на голове

Владлен Лось был арестован в минувший четверг и, выйдя на свободу в воскресенье заявил, что должен покинуть страну до 25 января и не возвращаться в течение трех лет.

По его словам, в тот же день он был опять "задержан неизвестными людьми в штатском".

"Они надели на меня наручники и надели мешок на голову. Меня погрузили в микроавтобус, и мы около 10 часов ехали в сторону Беларуси, — говорит Лось в видеоролике на YouTube-канале Навального. — После полуночи, когда истек срок моего добровольного выезда из России, мне сообщили, что я нарушил этот срок, и тогда я был депортирован. Теперьмне нельзя 5 лет въезжать в Россию".

Лось говорит, что его встретил белорусский полицейский, который сопроводил его в аэропорт:

"Я сейчас в безопасном месте, — объяснил адвокат, не уточнив, где находится.

Владлен Лось - один из немногих людей, связанных с Навальным, которые были арестованы на прошлой неделе за призывы к россиянам выйти на улицы в поддержку блогера.

* имеет статус иноагента

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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