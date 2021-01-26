Российским студентам высших учебных заведений могут разрешить самостоятельно выбирать формат обучения - традиционный или дистанционный. Однако ранее "дистанционку" признали неэффективной формой обучения. Ситуацию прокомментировал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

"Я думаю, что в таком контексте не следует говорить, ведь у нас в течение многих десятков лет существует заочное образование, которое ещё в меньшей степени привязано к практике, чем дистанционное. Однако оно выпускало специалистов, при этом они не считались неквалифицированными.

Дистанционное образование, как и заочное образование, это образование, которое для слушателей соответствующих программ гораздо сложнее освоить в соответствующие сроки, то есть в сроки, которые соответствуют очному обучению.

Заочное образование обычно длилось в 1,5 раза дольше, хотя программы были абсолютны одинаковые. Особенность в этом.

Нужно говорить о том, что людям, которые учатся дистанционно, скорее всего, нужно будет больше времени на то, чтобы получить образование того же качества, которое оно имеет при очном обучении.

Не все смогут учиться дистанционно

Также нужно учитывать, что есть специальности, которые невозможно получить дистанционно или заочно. Например, медицинские специальности.

Сейчас многие вузы предлагают пройти дистанционную переподготовку по разным специальностям. Это прежде всего экономические, юридические специальности.

Я думаю, эта практика продолжится.

Вопрос в том, что важно, чтобы студенты могли выбирать формат обучения в той части, которая относится к лекциям, к семинарам, не имеющим под собой прикладной практической направленности, где нет необходимости вырабатывать навык с новыми материалами, с новыми инструментами, людьми и так далее.

Я думаю, что в медицинских вузах практикумы вряд ли будут проводиться дистанционно", — пояснил собеседник "Правды. Ру".