В России планируют полностью отменить ЕГЭ

Система проведения Единого государственного экзамена показала свою несостоятельность и будет упразднена в ближайшие несколько лет.

Об этом порталу "Ура.ру" рассказал руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков.