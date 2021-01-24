Система проведения Единого государственного экзамена показала свою несостоятельность и будет упразднена в ближайшие несколько лет.
Об этом порталу "Ура.ру" рассказал руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков.
"Несколько ректоров уже сообщили мне, что начинают вводить вступительные экзамены, ЕГЭ будут учитывать формально — это зарождающийся тренд. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом. ЕГЭ уже катится к закату — было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Постепенно мы введем нормальную систему аттестации. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два", — отметил Комков.
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