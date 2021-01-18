Сооснователь группы "Чайф" удалился из Twitter из-за поста о Навальном

Сооснователь екатеринбургской группы "Чайф" Владимир Бегунов вечером 17 января опубликовал пост в Twitter, в котором назвал Алексея Навального "чмом".

"Ну что там во Внуково? Прилетело ли это чмо?", — написал музыкант.

После этого на него обрушилась волна критики. Уже утром учётная запись Бегунова была удалена. Представитель группы "Чайф" Марина Залогина объяснила изданию "Znak.com", что аккаунт музыканта был взломан, а резонансный пост про Навального написали мошенники.

Примечательно, что на странице Бегунова и раньше появлялись оскорбления в адрес блогера.