Сооснователь екатеринбургской группы "Чайф" Владимир Бегунов вечером 17 января опубликовал пост в Twitter, в котором назвал Алексея Навального "чмом".
"Ну что там во Внуково? Прилетело ли это чмо?", — написал музыкант.
После этого на него обрушилась волна критики. Уже утром учётная запись Бегунова была удалена. Представитель группы "Чайф" Марина Залогина объяснила изданию "Znak.com", что аккаунт музыканта был взломан, а резонансный пост про Навального написали мошенники.
Примечательно, что на странице Бегунова и раньше появлялись оскорбления в адрес блогера.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.