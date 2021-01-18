Вспоминая Бориса Грачевского, Малышева дала совет всем россиянам

Главный теледоктор страны Елена Малышева, отдавая дань памяти скончавшемуся от коронавируса Борису Грачевскому, напомнила всем россиянам о необходимости позаботиться о пожилых родителях.

Своё видеообращение она разместила в Инстаграм:

"Уход Бориса Грачевского - это огромная потеря для всех нас. Для тех, кто любил его и называл по имени.<...> Когда такие люди уходят, то думаешь что они ещё могли бы жить... Но, это ещё и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей. И если вы или ваши близкие из высокой группы риска, я очень советую вам пройти вакцинацию...", - написала ведущая программы "Жить здорово".