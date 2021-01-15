Известные сказки глазами психолога: Золушка

Эксперт Светлана Шарко в программе "Известные сказки глазами психолога" анализирует Золушку.

Сказка Золушка - психология героя

Что можно сказать об этом персонаже и других героях сказки про Золушку с точки зрения психологии? Каков прогноз будущей семейной жизни главной героини сказки с Принцем? И что делать современным золушкам?

Обо всем этом вы узнаете, посмотрев видео.

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