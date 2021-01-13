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Навальный увидел в Трампе собрата по несчастью

Общество

И правительства, и политические активисты, и оппозиционеры, и рядовые пользователи соцсетей во всём мире обсуждают "беспрецедентный случай" — блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях.

И мнения разделились полярно:

  • одни — среди них многие российские прозападные журналисты и те, кто считает себя оппозиционерами — приветствовали решение американских высокотехнологичных гигантов, таких как Twitter или Facebook, как свободное решение частных компаний:

"Так работают институты общества!"- похвалила решение юрист ФБК Любовь Соболь.

  • другие — называют блокировку "цензурой" и "концом демократии в США".

Неожиданно для многих, во второй группе оказался и блогер Алексей Навальный, нарушив тем самым единодушие собственных соратников.

В своем заявлении, написанном на английском языке и опубликованном в Twitter, он заявил, что

решение Twitter закрыть учетную запись Трампа является "неприемлемым актом цензуры"и создало "прецедент", которым пользуются "враги свободы слова".

Навальный увидел в Трампе собрата по несчастью. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

По мнению Навального, удаление Twitter Трампа — дело рук "неизвестных лиц":

"Ссылка Twitter — это решение людей, которых мы не знаем, в результате процесса, который мы не знаем", — написал блогер.

"Этот прецедент будет использован врагами свободы слова по всему миру. В том числе и в России. Всякий раз, когда вы хотите заставить кого-то замолчать, они скажут: "это просто обычная практика, даже Трамп был заблокирован Twitter".

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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