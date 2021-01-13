Навальный увидел в Трампе собрата по несчастью

И правительства, и политические активисты, и оппозиционеры, и рядовые пользователи соцсетей во всём мире обсуждают "беспрецедентный случай" — блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях.
И мнения разделились полярно:
"Так работают институты общества!"- похвалила решение юрист ФБК Любовь Соболь.
Неожиданно для многих, во второй группе оказался и блогер Алексей Навальный, нарушив тем самым единодушие собственных соратников.
В своем заявлении, написанном на английском языке и опубликованном в Twitter, он заявил, что
решение Twitter закрыть учетную запись Трампа является "неприемлемым актом цензуры"и создало "прецедент", которым пользуются "враги свободы слова".
По мнению Навального, удаление Twitter Трампа — дело рук "неизвестных лиц":
"Ссылка Twitter — это решение людей, которых мы не знаем, в результате процесса, который мы не знаем", — написал блогер.
"Этот прецедент будет использован врагами свободы слова по всему миру. В том числе и в России. Всякий раз, когда вы хотите заставить кого-то замолчать, они скажут: "это просто обычная практика, даже Трамп был заблокирован Twitter".
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.