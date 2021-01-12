Мошенники взломали Instagram-аккаунт Героя России, пилота Дамира Юсупова и от его имени вымогали деньги.
Об этом сообщили в авиакомпании "Уральские авиалинии".
"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги — Героя России, пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", — сказано в сообщении.
В ночь на 12 января на странице Юсупова появился пост, в котором пилот якобы просит подписчиков помочь деньгами на операцию маме.
Напомним, ранее Юсупов в 2019 году посадил авиалайнер с 226 пассажирами на борту на кукурузном поле в Подмосковье.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.