Мошенники взломали Instagram-аккаунт Героя России Дамира Юсупова

Мошенники взломали Instagram-аккаунт Героя России, пилота Дамира Юсупова и от его имени вымогали деньги.

Об этом сообщили в авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги — Героя России, пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", — сказано в сообщении.

В ночь на 12 января на странице Юсупова появился пост, в котором пилот якобы просит подписчиков помочь деньгами на операцию маме.

Напомним, ранее Юсупов в 2019 году посадил авиалайнер с 226 пассажирами на борту на кукурузном поле в Подмосковье.