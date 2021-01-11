МЧС требует изменить состав сигарет

Уже через два года в России могут измениться требования к составу сигарет.

Как рассказал Ринат Еникеев, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ, новые стандарты производства табачных изделий разрабатываются в настоящее время специалистами МЧС совместно с Минздравом.

"По новому стандарту сигареты будут самозатухающими. То есть, в сигаретную бумагу будут вставляться спецприспособление, которое, если не сделать затяжку, будет тушить её", — говорит Еникеев (цитата ТАСС).

Он подчеркнул, что так уже давно делают в Европе. Более того, такие сигареты были и в СССР: