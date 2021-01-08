Российский паспорт попал в рейтинг лучших в мире

Портал Henley Passport Index опубликовал обновлённый рейтинг привлекательности паспортов. Лучшим был назван паспорт Японии. Граждане этой страны могут свободно попасть в 191 страну мира.
Вторую строчку занимает паспорт Сингапура (190 стран), на третьем месте документы Южной Кореи и Германии (по 189 стран).
Российский паспорт на 50-м месте — граждане РФ могут свободно, без визы, попасть в 116 стран.
Последние места в рейтинге занимают Сирия, Ирак и Афганистан. С паспортами этих стран можно попасть не более, чем в 30 государств.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.