Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Тихонов предложил выгнать всех спортсменов из Госдумы
В Ленобласти при крушении самолёта погибли три человека
Жириновский предлагает Трампу создать третью партию в США
На Украине начали расследование тайной вакцинации от коронавируса
Флот США начнёт патрулировать воды Арктики для сдерживания России
Эрдоган шокирован беспорядками в Капитолии
Молодой человек из Казани убил 18-летнюю девушку и её родителей
Цена нефти Brent установила максимум с февраля 2020 года
Биатлонистка Павлова финишировала шестой в спринте в Оберхофе

Российский паспорт попал в рейтинг лучших в мире

Общество

Портал Henley Passport Index опубликовал обновлённый рейтинг привлекательности паспортов. Лучшим был назван паспорт Японии. Граждане этой страны могут свободно попасть в 191 страну мира.

Российский паспорт попал в рейтинг лучших в мире

Вторую строчку занимает паспорт Сингапура (190 стран), на третьем месте документы Южной Кореи и Германии (по 189 стран).

Российский паспорт на 50-м месте — граждане РФ могут свободно, без визы, попасть в 116 стран.

Последние места в рейтинге занимают Сирия, Ирак и Афганистан. С паспортами этих стран можно попасть не более, чем в 30 государств.

Топ-10 рейтинга лучших паспортов

  1. Япония — 191 страна.
  2. Сингапур — 190.
  3. Южная Корея, Германия — 189.
  4. Италия, Финляндия, Испания, Люксембург — 188.
  5. Дания, Австрия — 187.
  6. Швеция, Франция, Португалия, Голландия, Ирландия — 186.
  7. Швейцария, США, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Новая Зеландия — 185.
  8. Греция, Чехия, Мальта, Австралия — 184.
  9. Канада — 183.
  10. Венгрия — 182.
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Норвежские биатлонисты разгромили соперников в спринте Оберхофа
Российский паспорт попал в рейтинг лучших в мире
Мнения республиканцев по штурму Капитолия разделились поровну
Тихонов предложил выгнать всех спортсменов из Госдумы
В Ленобласти при крушении самолёта погибли три человека
Жириновский предлагает Трампу создать третью партию в США
Эксперт: конфликт в Нагорном Карабахе – главное военно-политическое событие года
На Украине начали расследование тайной вакцинации от коронавируса
Флот США начнёт патрулировать воды Арктики для сдерживания России
Эрдоган шокирован беспорядками в Капитолии
Популярное
Мир. Новости мира
"Результат лжи и ещё раз лжи": президент ФРГ - о событиях в США

С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Результат лжи и ещё раз лжи": президент ФРГ - о событиях в США
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
США и Канада. Новости и аналитика
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Мир. Новости мира
Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва
Политика. Новости и аналитика
"Наметился перекос": Жириновский - о событиях в Вашингтоне
Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров Любовь Степушова Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия Любовь Степушова Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер
Комментарии
Британцы установят на свои истребители новые мини-ракеты
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Штурмовавшие Капитолий унесли оттуда секретные документы
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Штурмовавшие Капитолий унесли оттуда секретные документы
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников