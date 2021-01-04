В 2021 году маткапитал на первого ребёнка увеличится до 483 тыс. рублей

В начале 2021 года в России увеличился размер материнского капитала на первого ребёнка: после индексации на 3,7% его размер увеличится на 17 тыс. рублей и составит 483 882 рубля. Маткапитал за рождение второго ребёнка будет составлять 639 432 рубля.

В прошлом году при рождении первого ребёнка размер маткапитала составлял 466 617 рублей, а семьям, в которых родился второй ребёнок, выплачивали 616 617 рублей.

Если ранее семья уже получила маткапитал, то доплата на второго ребёнка составит 155 550 рублей.

В случае если не была использована часть средств маткапитала, то размер остатка тоже проиндексируют 1 января на 3,7%, отметили в ПФР.

В наступившем году маткапитал будет выплачен получат 1,2 млн семей. Для этого власти выделили более 443 млрд рублей.