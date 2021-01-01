Мебель и другие личные вещи больше нельзя будет хранить на чердаках многоквартирных домов.
Соответствующий запрет содержится в новых правилах противопожарной безопасности.
"На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов", — сказано в постановлении правительства.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.