Россиянам обещают с нового года повысить зарплату. Сообщается, что все государственные, коммерческие организации, а также ИП обязаны проиндексировать заработные платы сотрудников. Вместе с тем многие компании пострадали из-за пандемии. Насколько реально выполнение данного требования, в интервью "Правде.Ру" рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

"Чтобы не быть голословными, откроем норму Конституции и посмотрим, что там говорится по поводу индексации выплат. Наверное, мы начнём с индексации по социальной выплате. Про пенсии говорится в пункте 6 статьи 75: "В Российской Федерации гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат".

Мы понимаем, что заработная плата социальной выплатой не является. Соответственно, здесь говорить о прямой норме Конституции нельзя. Минимальный размер выплат вырастит, потому что мы перешли на новую систему расчёта минимальной заработной платы.

Там, где речь идёт именно про минимальные стандарты, эта планка у нас приподнимется. Говорить об индексации всех остальных заработных плат, я думаю, будет не совсем правильно с юридической точки зрения. С точки зрения экономической получается замкнутый цикл.

Бизнес кричит: "У нас нет денег"

С одной стороны, компании заявляют, что у них нет средств, но откуда у бизнеса будут деньги, если у людей не будет заработной платы?

Бизнес производит товары и услуги, и либо он производит их на внешний рынок, но у нас бизнес работает так "хорошо", что на внешнем рынке нас особо никто не ждёт, или на внутренний. Но если постоянно рассказывать, что бедный бизнес подыхает, потому что заработная плата не в 10 тысяч, а в 12 тысяч его окончательно разорит, соответственно, у них никогда не будет никакой прибыли и выручки, поскольку некому будет продавать.

Здесь ещё есть вот какой момент: надо понимать, что возникает синергия. Все предприниматели без исключений очень хотят, чтобы заработные платы в стране выросли везде, кроме их собственных компаний. Поскольку они эту практику репродуцируют повсеместно, мы и находимся там, где находимся.

Некоторым драйвером является заработная плата бюджетников, которая реально растёт, но там есть свои достаточно серьёзные проблемы. Понятно, что мы не можем говорить только о бюджетниках как об источнике потребительского спроса. Безусловно, позиция федерального агентства правильная, они говорят правильно, что это надо делать, но говорить о том, что сотрудник, которому не повысили зарплату, может подать в суд и выиграть процесс, я бы, наверное, не стал", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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