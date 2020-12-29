С 1 января всем россиянам повысят зарплату

В 2021 году россиян ждёт обязательное повышение зарплат по Трудовому кодексу РФ. Все работодатели обязаны проиндексировать заработные платы своих сотрудников, заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Перерасчёт будет сделан с учётом роста потребительских цен. По прогнозам экспертов, показатель составит 4%.

Организации, которые не произведут перерасчёт заработной платы, должны будут заплатить штраф до 50 тыс. рублей.

Сообщается, что благодаря нововведению ожидается реальное повышение доходов, а не только по документам.

Закон касается всех работодателей: государственных, коммерческих учреждений и ИП.

Стоит отметить, что финансовое положение работодателя в связи с пандемией не является весомым поводом отклониться от увеличения выплат сотрудникам. Отказ от индексации будет считаться нарушением трудового законодательства.