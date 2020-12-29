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Захарова обвинила Борреля в распространении фейковой информации

Общество

В МИД РФ шокированы заявлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сравнившего усилия России по борьбе с пандемией с деятельностью террористов.

Захарова обвинила Борреля в распространении фейковой информации

Это пример недобросовестной конкуренции и попытка дискредитации российских вакцин от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В своём блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства" (запрещённой в РФ). Попутно Жозеп Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в официальном комментарии Марии Захаровой по этому поводу, опубликованном на сайте МИД РФ.

Российское внешнедипломатическое ведомство потребовало от Брюсселя объяснений по поводу данной публикации.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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