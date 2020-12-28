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На урале задержан бывший схимонах Сергий

Общество

Бывший схимонах Сергий (Романов) задержан правоохранительными органами, на территории Среднеуральского женского монастыря проходят обыски.

На урале задержан бывший схимонах Сергий

Запрещённый в служении и отлучённый от церкви бывший схимонах Сергий задержан для дачи показаний. У правоохранительных органов есть к нему вопросы по поводу опубликованного в Сети ролика, в котором Романов призывал своих последователей "умереть за Россию".

"Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса", — приводит ТАСС сообщение источника.

Со слов источника также стало известно, что на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого ранее являлся крамольный схимонах, проходят обыски.

Схимонах Сергий получил скандальную известность, когда начал утверждать в своих проповедях, что эпидемия COVID-19 — это "псевдопандемия", используя которую, власти загоняют граждан в "электронный лагерь сатаны".

За распространение недостоверной общественно значимой информации Романов был оштрафован, затем лишён сана, затем отлучён от церкви.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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