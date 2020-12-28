В России дети готовы материально помогать родителям. Но не могут

70% жителей России согласны с тем, что дети должны материально помогать своим родителям, потому что пенсии в стране "не дотягивают" даже до среднего уровня доходов.

Таков итог опроса, проведённого АО "НПФ Сбербанка" и сервисом "Сбербанк страхование жизни", респондентами которого стали россияне 18-50 лет, проживающие в 37 крупных городах страны.

Намерение пока неосуществимо

58% опрошенных 41-50 лет сказали, что регулярно материально помогают родителям;

причём 61% из них начали это делать сразу, как стали зарабатывать самостоятельно.

Однако почти все респонденты отметили, что они не могут давать столько денег, сколько реально нужно:

"Взрослые дети хотели бы давать родителям тысяч по 15, но получается, в среднем, по 5-6", — отмечает Александр Зарецкий, гендиректор "НПФ Сбербанка".

Как следует из результатов опроса, люди моложе 40 лет и вовсе "затрудняются" финансово помогать родителям.