В Тюмени ребёнок стал инвалидом после прививки от туберкулёза

В Тюмени женщина выиграла суд против родильного дома №2, из-за работников которой её ребёнок стал инвалидом. 12 лет назад её новорожденную дочь прививали от туберкулёза, хотя у неё были противопоказания к прививке.

"В 2008 году женщина родила здоровую дочь, через трое суток новорожденной поставили прививку вакциной БЦЖ. У младенца проявилось поствакциональное осложнение. Медики должны были определить наличие противопоказаний к иммунизации, но этого не было сделано", — сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

С детства у девочки прогрессировали осложнения. Когда ей было четыре года, мать отсудила у роддома 550 тыс. рублей. На сегодняшний день состояние ребёнка ещё больше ухудшилось, из-за осложнений девочка не может жить нормальной жизнью.

"В январе 2018 года пострадавшей выдали заключение для получения путевки на лечение в Анапе. Чтобы оплатить поездку, мать взяла кредит, а затем обратилась с иском, чтобы роддом компенсировал ей траты", — сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Женщина требовала выплаты компенсации за причинённый моральный вред и понесённые расходы в размере 1,1 млн рублей. Но районный суд ей отказал. Тогда женщина подала апелляцию. Суд удовлетворил её лишь частично. Роддом обязали выплатить в пользу ребёнка 150 тысяч рублей, а в пользу матери — 70 тысяч.