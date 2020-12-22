За клевету в интернете россиянам будет грозить штраф до 1 млн рублей

В России будут наказывать за клевету. Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект.

За распространение клеветы в интернете будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, данное правонарушение может караться штрафом до 1 млн рублей.

За распространение ложной информации о том, что человек болен опасным для других заболеванием может грозить до 4 лет колонии или штраф в размере 3 млн рублей.

Распространителям клеветы с использованием служебного положения грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет или штраф в размере 2 млн рублей.

За распространение клеветы о совершении преступления сексуального характера грозит пять лет колонии или штраф до 5 млн рублей. За нарушение закона в России планируют назначать обязательные работы и арест, сообщает "Московский Комсомолец".