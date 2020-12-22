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Чипсы и колбаса повышают риск ранней смерти

Общество

Употребление в пищу переработанных продуктов, таких как колбаса, еда быстрого приготовления, чипсы, газированные напитки, — повышает риск ранней смерти в среднем на 26%.

Чипсы и колбаса повышают риск ранней смерти

Учёные провели исследование, в ходе которого проанализировали данные 22 тыс. человек. Наблюдения за ними проводились в течение восьми лет.

В результате специалисты обратили внимание, что люди, в рацион которых входили переработанные продукты — в количестве 14,6% от всего рациона — на 26% чаще сталкивались с преждевременной смертью. Кроме того, употребление таких продуктов на 58% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Вред высоко переработанной пищи связан с высоким содержанием сахара и холестерина. Также негативное влияние на здоровье оказывает промышленная обработка различными химическими элементами.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что полезной колбасы не существует.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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