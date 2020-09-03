В последнее время всё чаще появляется информация о том, что колбаса — опасный продукт для здоровья. О том, с чем это связано, рассказала врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина

"Полезной колбасы, а также полезных сосисок и сарделек, к сожалению, не существует. Они могут быть только менее вредными.

Нитраты, которые добавляют в колбасу, не так опасны, если их употреблять в небольших количествах. Но мы же их не только из колбасы получаем, они нас везде окружают. Есть нитраты в полезных овощах, например, в свекле, моркови, капусте, практически в любой зелени, особенно в черешках сельдерея.

Если бы в мясо не добавляли нитраты, оно бы потемнело, выглядело менее аппетитным, невкусным и практически не хранилось бы, поэтому от нитратов никуда не деться.

При определенных условиях мы компенсируем их витамином С, антиоксидантами. Они не нанесут такого большого вреда нашему организму, если не будут переходить в нитрозамины и так далее. Поэтому колбасу нужно есть в ограниченном количестве: бутерброд с цельнозерновым хлебом, с овощами, с салатами один раз в день здоровому человеку не повредит.

Какую колбасу выбрать?

От копчёной колбасы лучше вообще отказаться, потому что там помимо нитратов ещё содержится бензапирен, то есть продукты горения, дымления — по сути это канцероген.

Важно, чтобы колбаса была изготовлена в соответствии с ГОСТом.

Они подразделяются на категории А, Б и так далее. Чем выше категория, тем больше в колбасе мяса. Лучше, чтобы она была не копчёная, а сыровяленая", — заключила эксперт.