Жириновский: "Лишние деньги нужно направлять на реновацию жилья"

Члены ЛДПР выступят в поддержку законопроекта о всероссийской реновации. По мнению парламентариев, это позволит ускорить процесс замены ветхого и аварийного жилья.

"Мы поддержим во втором чтении закон о всероссийской реновации, потому что это ускорит замену ветхого жилья, аварийного жилья. Люди будут жить в хороших домах", — заявил представителям СМИ лидер партии Владимир Жириновский.

Кроме того, это поможет встряхнуть экономику, отметил он. Также Жириновский заявил, что согласно проекту, планируется обновить 25% фонда, что позволит улучшить жилищные условия миллионов граждан. Лидер ЛДПР также отметил, что если есть лишние деньги, то их нужно направлять на реновацию жилого фонда, сообщает "Парламентская газета".

Программу сноса жилых домов эпохи массового индустриального домостроения чаще всего обсуждают только в одной тональности: насколько справедливыми будут условия переселения людей, чьи дома будут снесены.

Ранее "Правда. Ру" писала, кто и зачем придумал программу реновации.