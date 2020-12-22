Жителям осаждённого Севастополя присвоили статус ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который приравнивает жителей осаждённого во время Великой Отечественной войны Севастополя к ветеранам.

Соответствующие поправки были внесены в закон "О ветеранах". Ранее с такой инициативой выступила "Единая Россия" и внесла в Госдуму проект закона.

Попадающие под этот статус граждане получат: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.