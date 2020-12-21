Кому пандемия пошла на пользу

Совместное богатство десяти самых богатых предпринимателей мира с марта выросло на $398 млрд.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Forbes.

Лидером является Джефф Безос:

состояние основателя Amazon увеличилось примерно на $70 тысяч млн и в настоящее время составляет $185 млн.

За Безосом следуют основатель Tesla Илон Маск, Бернард Арно, который контролирует десятки роскошных брендов, включая Sephora и Louis Vuitton; основатель Facebook Марк Цукерберг; и соучредитель Google Ларри Пейдж.

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Ана Арендар, руководитель кампании по борьбе с неравенством Конфедерации неправительственных организаций Оксфам, заявила в этой связи:

"Позволить богатству немногих расширяться, в то время как сотни миллионов страдают, - это не что иное, как отказ от долга. Правительства должны перестать радовать самых богатых".

В качестве шага к менее неравному обществу она предложила ввести налог на недвижимость.