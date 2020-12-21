Совместное богатство десяти самых богатых предпринимателей мира с марта выросло на $398 млрд.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Forbes.
Лидером является Джефф Безос:
За Безосом следуют основатель Tesla Илон Маск, Бернард Арно, который контролирует десятки роскошных брендов, включая Sephora и Louis Vuitton; основатель Facebook Марк Цукерберг; и соучредитель Google Ларри Пейдж.
Ана Арендар, руководитель кампании по борьбе с неравенством Конфедерации неправительственных организаций Оксфам, заявила в этой связи:
"Позволить богатству немногих расширяться, в то время как сотни миллионов страдают, - это не что иное, как отказ от долга. Правительства должны перестать радовать самых богатых".
В качестве шага к менее неравному обществу она предложила ввести налог на недвижимость.
"Это вряд ли повлияет на судьбу самых богатых, но это может обеспечить спасательный круг для тех, кто больше всего пострадал от пандемии", - сказала она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.