Глава ФЗНЦ объявил о скором возвращении на родину Шугалея и Суэйфана

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты РФ Александр Малькевич объявил об освобождении российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых в мае 2019 года пленили боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Сегодня в 14:27 (МСК — Прим. ред.) они были освобождены", — написал он в Telegram-канале

Малькевич подчеркнул, что возвращение ученых на родину после длительного пребывания в ливийской тюрьме "Митига" стало возможным благодаря помощи Министерства обороны и МИД РФ. Кроме того, он высоко оценил деятельность всех, кому небезразлична судьба Шугалея и Суэйфана, а также тех, кто внес весомый вклад в процесс освобождения соотечественников из плена.

"Отдельная благодарность двум людям, один из которых — специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Леонидович Богданов", — уточнил глава ФЗНЦ.

Напомним, Шугалей и Суэйфан прилетели в столицу североафриканского государства в начале 2019 года для проведения социологического исследования. Предварительно они проинформировали ПНС о целях своей работы и получили разрешение на проведение научной деятельности.

Однако в мае россиян похитили и без объяснения причин поместили в частную тюрьму "Митига", которую охраняет бандформирование RADA, интегрированное в состав "МВД" ПНС. Главарь незаконного вооруженного формирования Абд аль-Рауф Карра обвиняется в военных преступлениях, а также связях с экстремистами. Известно, что он является членом террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Пока сотрудники ФЗНЦ находились в заложниках, россияне сражались за их освобождение. Так, у посольства Ливии в Москве проходили пикеты, в которых приняли участие небезразличные граждане, артисты, журналисты, общественные деятели, политики, а также коллеги Максима и Самера. Вся страна сопереживала ученым, узнав об их нелегкой судьбе после выхода двух фильмов: "Шугалей" и "Шугалей 2".

В конце октября 2020 года Александр Малькевич направил открытое письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой поучаствовать в освобождении и возвращении социологов на Родину.