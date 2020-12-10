Кандидатов в космонавты будут проверять на алкоголизм и наркотики

Российским космонавтам нужно будет проходить проверку на детекторе лжи. С такой инициативой выступили специалисты Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Это позволит своевременно выявлять лиц с алкогольной или наркотической зависимостью и преступников среди кандидатов в отряд космонавтов.

Кроме того, такая проверка поможет определить, насколько кандидаты готовы к сложным ситуациям.

Данный вид тестирования нужно будет проводить с учётом законодательных и этических норм, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский грузовой космический корабль Cargo Dragon доставил на МКС угощения для космонавтов к Рождеству.

Так, к празднику космонавтов решили порадовать жареной индейкой с клюквенным соусом, макаронами с сыром и картофельной запеканкой.