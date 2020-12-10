Российским космонавтам нужно будет проходить проверку на детекторе лжи. С такой инициативой выступили специалисты Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Это позволит своевременно выявлять лиц с алкогольной или наркотической зависимостью и преступников среди кандидатов в отряд космонавтов.
Кроме того, такая проверка поможет определить, насколько кандидаты готовы к сложным ситуациям.
Данный вид тестирования нужно будет проводить с учётом законодательных и этических норм, сообщает "Комсомольская правда".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский грузовой космический корабль Cargo Dragon доставил на МКС угощения для космонавтов к Рождеству.
Так, к празднику космонавтов решили порадовать жареной индейкой с клюквенным соусом, макаронами с сыром и картофельной запеканкой.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.