На МКС доставили жареную индейку к Рождеству

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon доставил на МКС угощения для космонавтов к Рождеству, сообщает NASA.

Так, к празднику космонавтов решили порадовать жареной индейкой с клюквенным соусом, макаронами с сыром и картофельной запеканкой.

Кроме того, они смогут полакомиться вишнёво-черничным соком, печеньем и ванильным капучино.

Праздничная посылка была доставлена в 21:40 по московскому времени.

В общей сложности на МКС было доставлено три тонны продовольствия. Кроме того, для проведения научных исследований члены экипажа получили необходимое оборудование и материалы, сообщает "Интерфакс".

Ранее лётчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал о том, как несколько раз во время своего пребывания на МКС получал "контрабанду".