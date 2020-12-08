После новогодних праздников в России ожидается рост цен на импортные продукты, овощи и фрукты, сообщил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Отправной точки у процесса подорожания нет, но в начале каждого года традиционно повышается стоимость некоторых продуктов.
В первую очередь наблюдается рост цен на импортную продукцию, фрукты и овощи. Это связано с тем, что в период новогодних праздников не хватает продуктов российского производства, сообщают News. ru.
"Магазины, которые "задирают цены первыми", рискуют потерять потребителей, которые больше ориентируются на дешевые товары", — добавил эксперт.
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