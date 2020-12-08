Эксперт перечислил продукты, которые подорожают после Нового года

После новогодних праздников в России ожидается рост цен на импортные продукты, овощи и фрукты, сообщил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Отправной точки у процесса подорожания нет, но в начале каждого года традиционно повышается стоимость некоторых продуктов.

В первую очередь наблюдается рост цен на импортную продукцию, фрукты и овощи. Это связано с тем, что в период новогодних праздников не хватает продуктов российского производства, сообщают News. ru.

"Магазины, которые "задирают цены первыми", рискуют потерять потребителей, которые больше ориентируются на дешевые товары", — добавил эксперт.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на говядину. В этом году был зафиксирован новый рекорд стоимости за килограмм мяса.