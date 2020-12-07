Россиян предупредили о повышении цен на говядину

Российские производители заявили о повышении стоимости говядины.

В этом году был зафиксирован новый рекорд стоимости килограмма продукта. Так, за период с января по сентябрь этого года цены на мясо выросли на 17,5%, сообщила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Постепенный рост цен на мясо крупного рогатого скота наблюдался ещё в прошлом году.

Во время первой волны коронавируса цены были скорректированы, но с конца сентября снова стали расти.

По словам эксперта, на данный момент говядина является самым дорогим продуктом для россиян.

В октябре говядина была дороже на 41%, чем свинина, и в 3,6 раз дороже, чем курица, сообщает РБК.

Ежегодно перед новогодними праздниками поставщики повышают цены на продукты в среднем на 15%-20%. Этот год не станет исключением. Эксперт назвали продукты, которые подорожают к Новому году.